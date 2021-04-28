РИАМО - 28 апр. Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть расплатой за долгое онлайн-общение, в том числе в рабочее время и на видеоконференциях, сообщила нейропсихолог Ирина Хвингия.

Если человек долго смотрит видеоконференцию через Zoom или Skype, то идет перегрузка зрительного анализатора с двух сторон. Может возникнуть серьезное недомогание, головокружение или даже пойдет кровь из носа.

«При перегрузке зрительного анализатора человек становится более раздражительным, у него падает работоспособность, сложнее переключаться с задачи на задачу, он быстрее устает от выполнения каждой задачи, утром просыпается уже уставшим, сколько бы часов ни проспал. Это первый признак невроза», – сказала Хвингия в интервью радио Sputnik.

При частых или долгих видеоконференциях нейропсихолог рекомендовала ограничивать нагрузку на глаза. Если важен только звук, то можно отвернуться от экрана или выключить его. Главное нужно запомнить, что находиться несколько часов подряд перед экраном нельзя.

Если возможности делать перерыв во время работы, то потом лучше лишить себя времени в соцсетях. После работы врач рекомендовала отложить на время свой смартфон и дать глазам отдохнуть.

Также Хвингия рекомендовала для лучшего восстановления пойти на прогулку на свежий воздух. Достаточно пройти в день пешком две-три остановки автобуса и уменьшить время нахождения перед экраном для восстановления нервной системы.

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