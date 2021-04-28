РИАМО - 28 апр. В столице за минувшие сутки выявили 1840 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в мегаполисе выявили 1 086 934 случая заражения инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

В городе проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Для вакцинации маломобильных жителей столицы организовали выезд медицинских бригад на дом. Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

В России за сутки выявили 7848 новых случаев Covid-19. При этом в 13,7% случаев не было клинических проявлений болезни. Скончались 387 человек, после лечения поправились 8420 пациентов.

В РФ с начала пандемии выявили 4 787 273 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за это время 109 367 человек, полностью выздоровели 4 411 098 человек.

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