РИАМО - 28 апр. Страховой Дом ВСК признан лучшей страховой компанией. 36 дилеров из 27 городов России сделали свой выбор, сообщает пресс-служба ВСК.
В Москве в рамках форума автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка» прошло награждение лучших страховых компаний и банков, которых определили автодилеры России.
Представители агентства «Автостат» и eCredit вручили награды победителям.
За звание лучшей страховой компании боролись 14 претендентов – лидеров страхового рынка России.
Победители и лауреаты были выбраны входе опроса, в котором приняли участие 36 дилеров из 27 городов России. Победу в номинации «Лучшая страховая компания» (по мнению дилеров) одержал Страховой Дом ВСК – почти треть респондентов со всей страны голосовали за ВСК. Второе место получила страховая компания Альфастрахование, на третьем месте РЕСО-гарантия.
«Мы дорожим доверием наших клиентов и партнеров и стремимся превзойти их самые смелые ожидания, удовлетворить весь спектр их потребностей, предлагая новые решения и обогащая линейку автострахования дополнительными продуктами. Так, благодаря появлению программы ДМС от ВСК компания РОЛЬФ расширяет границы привычного взаимодействия с автовладельцами и может предложить каждому удобный и полезный продукт на максимально выгодных условиях. Мы поздравляем компанию ВСК с заслуженной победой и надеемся на укрепление и развитие наших партнерских отношений», - отметила Светлана Виноградова, генеральный директор компании РОЛЬФ.
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