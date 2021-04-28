РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 апр. Два автомобиля «Нива» и «Ока» поздно вечером 27 апреля пронеслись по пешеходной дорожке в Комитетском лесу в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница города.

«Было часов 10 вечера, я вышла из дома немного пройтись перед сном и увидела две машины на пешеходной дорожке. Они ехали на приличной скорости в сторону улицы Тихонравова. Как они вообще туда попали, мне непонятно», - сказала собеседница агентства.

Сейчас нарушителями занимаются в отделе ГИБДД Королева.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что с помощью системы «Безопасный регион» нарушители будут установлены и привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства. Также будут приняты меры, чтобы автомобили не могли проезжать на территорию леса.