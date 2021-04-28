РИАМО - 28 апр. Подозреваемого в краже 390 золотых монет стоимостью свыше 15 млн рублей задержали оперативники Пресненского района Москвы, сообщает пресс-служба УВД по Центральному административному округу.

Злоумышленник похитил монеты, когда находился в апартаментах на Пресненской набережной, куда имел доступ.

Мужчину задержали в Ивановской области. Кража была совершена в момент, когда в помещение не было его владельца.

На текущий момент у подозреваемого изъято две машины, купленные за деньги от продажи краденного и несколько момент.

Мужчина находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража». Монеты принадлежали 34-летнему жителю Москвы.