РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. В подмосковных Люберцах появится школа-флагман, в которой учителя смогут обмениваться наработками и опытом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат Государственной думы, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Лидия Антонова прокомментировала ежегодное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Губернатор в своем обращении к жителям региона отметил, что в каждом округе Подмосковья появится своя школа-флагман. Она будет главным местным центром образования, в котором педагоги смогут обмениваться лучшими наработками, а ученики – достижениями.

Антонова рассказала, что работа по созданию флагманских школ очень важна.

«Губернатор ставит целью сделать работу по созданию школ-лидеров более системной, добиться, чтобы такие образовательные учреждения были в каждом округе, вкладывать в них больше средств, самых различных ресурсов. Это очень правильно. Жизнь стремительно меняется, предъявляя к выпускникам новые, все более высокие требования», – сказала она.

Депутат добавила, что уровень образования в Московской области позволяет сделать школы-лидеры образовательными центрами мирового уровня.

«Наш регион всегда был среди первых в сфере образования. Потенциал Подмосковья в области науки и образования чрезвычайно высок – из 13 наукоградов, существующих в России, восемь располагаются на территории Московской области. При этом высокий уровень российской науки совсем недавно подтвержден успехом по разработке вакцины от коронавируса», – подчеркнула Антонова.