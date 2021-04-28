РИАМО - 28 апр. Согласно решению Конституционного суда РФ, в ряде случаев изъятие единственного жилища должника может проводиться для уплаты долгов, сообщает Газета.ru.

Суд вынес решение во время разбирательства по делу жителя Калужской области. Свыше 20 лет назад Иван Ревков дал своей знакомой в долг, добиться взыскания денег через суд он не смог. Учитывая индексацию, задолженность уже достигла 4 млн рублей. За это время знакомая, получившая сумму в долг, купила квартиру, площадь которой составляет более 110 кв. м, и признала себя банкротом.

В суде мужчина требовал продать квартиру знакомой, но иски отклонили на основании положений ГПК, которые запрещают обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников.

По заявлению судей, запрет распространяется на «разумно достаточную» жилую площадь. Кроме того, согласно постановлению суда, нормы ГПК необходимо изменить для того, чтобы урегулировать «пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению».

В суде было констатировано, что за девять лет законы не изменились. Так, по заявлению судей, в закон необходимы поправки.

Согласно постановлению суда, взаимосвязанные положения законодательства не противоречат Конституции РФ.

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