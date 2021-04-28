РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Жителям подмосковного Подольска порекомендовали предупредить детей, чтобы те не подходили к чужим животным, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в поселке Молодежный бездомная собака укусила ребенка. Теперь малышу делают уколы от бешенства.

«В связи с этим обращаем внимание родителей: следите внимательно за детьми. Если дети на улице одни, предварительно проведите с ними беседу, чтобы они не подходили к чужим животным во избежание быть укушенными», - говорится в сообщении.

Также владельцев собак и кошек попросили быть осторожными на улице, поскольку известны случаи заражения бездомных животных бешенством.