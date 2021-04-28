РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска водитель такси сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

В ночь на среду на улице Ленина недалеко от дома №16 двое мужчин переходили дорогу по пешеходному переходу. В это время ехавший водитель такси не затормозил, один парень успел отпрыгнуть, второй попал под машину.

«Пешеход не пострадал», - сказал представитель ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.