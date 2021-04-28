РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. В процессе строительства в подмосковном Красногорске находятся 16 школ и 20 детских садов, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский.

«Для красногорских ребят в процессе строительства находятся 16 общеобразовательных учреждений и 20 детских садов. В этом году введут в эксплуатацию 2 школы – в Нахабине и Опалихе и 4 детсада – в Нахабине, ЖК «Большое Путилково», ЖК «Серебрица» и в селе Ангелово», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в целом в Подмосковье в систему образования ежегодно вливается 60 тыс. дошколят и школьников.