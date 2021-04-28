РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 апр. Около 370 м трубопровода центрального отопления и горячего водоснабжения заменили в Королеве с 20 по 27 апреля, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Рабочие заменили запорную арматуру на различных объектах, отремонтировали 15 колодцев и промыли сети холодного водоснабжения.

«В ходе капитального и текущего ремонта заменено 368 м трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения. В рамках реконструкции канализационного коллектора на улице Дзержинского проложено 48 м новых трубопроводов, выполнена замена 24 м трубопроводов холодного водоснабжения для пожаротушения здания ДК им. Калинина», - сказал руководитель ресурсоснабжающих организаций АО «Водоканал» и АО «Теплосеть» Павел Каганов.

Также выполнена замена пожарного гидранта на Дворцовом проезде, 4, ликвидировано 38 подстоев канализационных колодцев. Провели работы по восстановлению благоустройства, нарушенного в ходе земляных работ по 15 адресам.