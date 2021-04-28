РИАМО - 28 апр. В столице в составе будущего транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект» возведут два подземных пешеходных перехода, они будут одинаково оформлены, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В составе ТПУ «Лермонтовский проспект», который соединит одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии и станцию «Косино» Некрасовской ветки, появятся два подземных пешеходных перехода – они значительно улучшат связность станций метро и облегчат выход к пригородным поездам», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что суммарная площадь переходов составит порядка 2 тыс. кв м, а генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства является АО «Мосинжпроект».

Бочкарев отметил, что первый переход соединит ж/д станцию Косино, остановки наземного транспорта, а также даст возможность быстро попасть на станцию столичного метрополитена «Косино». Кроме того, он будет вести к распределительному уровню транспортно-пересадочного узла «Лермонтовский проспект». Отсюда также можно будет попасть на одноименную станцию московского метро. На уровень приведет и второй переход, где разместится блок услуг попутного обслуживания.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов пояснил, что оформление входных павильонов планируется в той же стилистике, что и станции «Лермонтовский проспект».

По словам Кузнецова, легкие стеклянные объемы обрамят арками желтого цвета. Они станут ориентиром для пешеходов и смогут разнообразить окружающую среду.

Главный архитектор подчеркнул, что переходы оформят одинаково. Снаружи павильоны будут облицованы алюминиевыми панелями ярко желтого цвета. На пол будет уложен серый гранит, для облицовки стен выбран светло-серый мрамор.

Он добавил, что колонны выполнят из нержавеющей стали со шлифованной поверхностью. Для маломобильных граждан в пол будут вмонтированы полосы из рифленых гранитных плит.

Транспортно-пересадочный узел «Лермонтовский проспект» разместится на юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино.

Он позволит объединить две линии городского метрополитена, ж/д транспорт, а также наземный городской и перехватывающую парковку для машин.