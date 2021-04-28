РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Жители подмосковного Красногорска могут привиться от коронавирусной инфекции в 12 пунктах в лечебных учреждениях, ТЦ и многофункциональных центрах, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский.

«Вакцинация. Там, где делают прививки, снижается госпитализация. В муниципалитете в ежедневном режиме работают 12 пунктов вакцинации – в поликлиниках, больницах, торговых центрах, отделении МФЦ. Регулярно в организации и на организованные мероприятия выезжают мобильные бригады медиков», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что на сегодняшний день прививки от коронавируса в Красногорске сделали более 27 тыс. человек.

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