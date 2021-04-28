РИАМО - 28 апр. Услугу по назначению инвалидам боевых действий ежегодной субсидии теперь можно оформить в электронном виде на подмосковном сайте госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Ранее для получения услуги инвалиду боевых действий нужно было ежегодно лично обращаться в соцзащиту или МФЦ по месту жительства, собирать и приносить все необходимые документы. Теперь инвалиды, которые имеют право на льготы, могут оформить денежные выплаты без очередей и посещения инстанций, на региональном портале госуслуг», – сказал министр государственного управления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявление по ссылке. Она доступна в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь» – «Назначение ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий, имеющим место жительства в Московской области».

К заявлению нужно приложить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о праве на льготы или удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение инвалида о праве на льготы, свидетельство о болезни (справку о ранении), подтверждающее получение военной травмы при участии в боевых действиях.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская добавила, что услугой могут воспользоваться жители Подмосковья – инвалиды боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан, 1 группы инвалидности, полученной вследствие военной травмы в период, установленный действующим законодательством. Размер ежегодной выплаты составляет 100 тыс. рублей.

В течение 10 рабочих дней решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет на портале госуслуг. Также сохранилась возможность личного обращения: на сайте можно записаться в МФЦ.

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