РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. В подмосковном Красногорске на текущий год запланировано комплексное благоустройство 32 дворовых территорий, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Спасский.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса работы по комплексному благоустройству дворов в Красногорске не проводили.

«Благоустройство должно быть комплексным – на это обращают внимание жители. У нас в работе несколько крупных объектов. Это парк имени Карбышева и озеро Торфяное в поселке Нахабино, благоустройство поселка Новый. Кроме того, в этом году запланировано комплексное благоустройство 32 дворовых территорий и обустройство пяти губернаторских площадок», – написал Спасский в своем Telegram-канале.