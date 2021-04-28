РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске проводят проверку по факту травмирования несовершеннолетнего в результате двойного ДТП на улице Машиностроителей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, 25 апреля в 1:20 на улице Машиностроителей у дома 15 произошло столкновение двух легковых транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.