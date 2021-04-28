РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 апр. Полицейские Королева задержали злоумышленницу, похитившую телефон у женщины в больнице, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница Королева. Она сообщила, что со столика, находящегося в коридоре терапевтического отделения городской больницы на улице Циолковского, похитили ее мобильный телефон. Сумма ущерба составила 18 тыс. рублей.

Полицейские задержали 34-летнюю жительницу Королева по подозрению в совершении преступления. Ее доставили в отдел полиции, следователь возбудил уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенный телефон изъят и будет возвращен хозяйке.