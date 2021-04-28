РИАМО - 28 апр. Раздача Георгиевских ленточек в преддверии Дня победы будет проходить с 28 апреля по 8 мая с 12:00 до 15:00 на Белорусском, Павелецком, Киевском, Курском, Казанском и Ярославском вокзалах Москвы, сообщили РИАМО в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Акцию «Георгиевская ленточка» проводит ЦППК совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры победы». Она приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также волонтеры будут раздавать листовки с историей появления лент и рекомендациями по их ношению.

Традиционные акции по раздаче Георгиевских ленточек в преддверии 9 Мая пройдут по всей России, а также за рубежом. Этот символ памяти и дань уважения подвигу ветеранов может взять и носить любой желающий.