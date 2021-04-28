Впереди длинные майские выходные, которые в этом году еще удлинились из-за нерабочих дней. Многие жители Московского региона обязательно отправятся на шашлыки – то, чего не удалось сделать в прошлые майские праздники из-за пандемии. Во сколько в этом году обойдется шашлычный набор, как сэкономить с учетом роста цен и правильно выбрать мясо, обозреватель РИАМО спросил у экспертов.

Средний чек 2021

В апреле 2021 года, накануне майских праздников, затраты на «шашлычный набор» подсчитал аналитический ресурс Checkindex.ru. Эксперты компании сравнили шашлычные чеки за первую половину 2021 и 2020 годов.

Исследование показало, что средний чек покупки шашлыка (готовый набор либо порция мяса) составил 304 рубля – это на 15% выше, чем в прошлом году. При этом число покупок выросло на 57%.

Стоимость шампуров в комплекте подросла на 5% и составила в среднем 254 рубля. Число покупок этого товара выросло на 35%. На 86% чаще в апреле этого года покупали мангалы. При этом средний чек покупки составил 977 рублей – это на 48% выше, чем в прошлом году.

На 43% вырос и средний чек за розжиг – в апреле этого года он составил 195 рублей. А вот древесный уголь, напротив, подешевел на 11%. Средний чек покупки – 228 рублей.

В общей сложности апрельский чек на «шашлычный набор» вырос за год на четверть и составил 1958 рублей, отмечают аналитики Checkindex.ru.

С учетом проанализированных данных эксперты сделали вывод, что потребительский спрос в данном сегменте возвращается к обычным показателям.

Знаешь ли ты толк в шашлыке?>>

Как сэкономить

По сравнению с прошлым годом, куриное и свиное мясо подорожало на 14%. При этом говядина, наоборот, подешевела на 6%, поэтому покупать ее стали чаще на 30%. В то же время продажи свинины упали на 16%, спрос на курятину вырос лишь на 4%, рассказала РИАМО менеджер проекта «БигДата» в «Контур. ОФД» Дарья Жигалина.

Заметный рост цен в этом году произошел и на рыбу – более чем на 30%, отмечает независимый финансовый советник Александра Базак.

Красное мясо и шашлык из него подорожало незначительно, подтвердил эксперт. А вот курица поднялась в цене примерно на 15-20%.

«Средняя цена на свиной шашлык составляет 315 рублей за килограмм. На компанию из четырех человек нужно около 1,5 килограммов. Уголь и розжиг – это еще минимум 200 рублей. Далее цена пикника может увеличиваться в зависимости от потребностей и желаний отдыхающих», – подсчитывает Базак.

Чтобы сэкономить деньги, финансист рекомендует покупать не готовые шашлычные наборы, а сырое мясо и мариновать его самостоятельно. При этом стоит мониторить акционные предложения сетевых магазинов, где охлажденное мясо не залеживается ввиду большого потока покупателей.

«Чтобы сэкономить при покупке шашлыка, попробуйте купить мясо на рынке. В отличие от магазинов, у некоторых рыночных продавцов нет фиксированных цен», – советует и Дарья Жигалина.

Как замариновать шашлык>>

Как проверить свежесть мяса

В свою очередь, Роспотребнадзор напомнил, что хороший шашлык получается из качественного мяса и грамотно приготовленного маринада.

В ведомстве предупреждают, что опасно покупать мясо на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог.

«Как правило, у продавцов такой продукции отсутствуют документы, подтверждающие происхождение мяса и здоровье животного перед забоем, а значит, можно приобрести мясо больного или даже павшего животного. В этом случае можно не только заразиться инфекционными болезнями, общими для человека и животного, такими как сальмонеллез, бруцеллез, но и паразитарными заболеваниями», – отмечают в Роспотребнадзоре.

Чтобы определить, насколько мясо свежее, на него нужно надавить подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее, говорят эксперты Роспотребнадзора. А вот несвежее мясо, напротив, не принимает первоначальную форму, так как теряет плотную структуру из-за разрыхления волокон.

Цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового – этот параметр зависит от возраста животного. При покупке стоит осмотреть мясо на наличие обширных темных пятен – на свежем продукте их быть не должно. Они появляются, если мясо лежит более 24 суток при комнатной температуре, уточняют в Роспотребнадзоре.

А вот темные прожилки на поверхности мяса безопасны – чаще всего они образуются в результате выделения йода из волокон.

«Откажитесь от покупки мяса, которое имеет зеленоватый оттенок. Хотя продавцы и утверждают, что оно окислилось под воздействием кислорода, это не так», – предупреждают в надзорном ведомстве.

Если жир в мясе ярко желтого или бурого цвета, возможно, животное было больное. На поверхности жира не должно быть влаги.

Еще один важный фактор – запах. При покупке следует обратить внимание на то, как мясо пахнет: у качественного и свежего продукта запах должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока. Если же вы чувствуете неприятные нотки, можно сделать вывод о том, что мясо испорчено.

«Старайтесь приобретать только то мясо, которое вам нравится по цвету, запаху и не вызывает каких-либо подозрений. При выборе мяса лучше перестраховаться, чем получить тяжелое отравление», – заключили в Роспотребнадзоре.

Живописные места для шашлыков в Подмосковье>>