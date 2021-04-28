РИАМО - 28 апр. Полицейские задержали 32-летнего уроженца ближнего зарубежья, он подозревается в краже сумки с деньгами в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Местный житель обратился полицию с заявлением о том, что неизвестный похитил с автобусной остановки на ул. Исаева его сумку, в которой находилось 235 тыс. рублей и два мобильных телефона.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). На время следствия его заключили под стражу.