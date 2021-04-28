РИАМО - 28 апр. Возле станций столичного метро «Динамо» и «Петровский парк» идет благоустройство территории на площади 21,6 тыс. кв. м, там укладывают бордюры, а кабельные линии переносят под землю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Строители выполнили все демонтажные и земляные работы. Почти завершено устройство кабельной канализации, общая протяженность которой составит 7,8 тыс. м.

Также практически завершено мощение дорожек вблизи Петровского парка. А аналогичные работы у станции метро выполнены на 50%.

На территории Московской аллеи и возле станции метро «Динамо» появится новое освещение — установят более 70 фонарей и уличных торшеров. Кроме того, между вестибюлями станции отремонтируют 10 лестничных маршей. На аллее проведут озеленение — разобьют газон и высадят около 180 кустарников. Также установят лавочки и урны.

Работы у станций метро «Динамо» и «Петровский парк» планируют довести до конца осенью 2021 года.