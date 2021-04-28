РИАМО - 28 апр. Российские ритейлеры и поставщики отмечают рост цен на гречку и другие крупы в диапазоне от 3% до 15% начиная с марта и апреля, пишет в среду газета «Ведомости».

В сети магазинов «Верный» отметили рост закупочных цен на 7,5-15%. Компания «Командор», крупнейший ритейлер в Восточной Сибири, зафиксировала рост цен гречку на 10-15%, а на овсяные хлопья – на 3-5%. Руспродсоюз подтверждает рост цен на гречку на 10%.

Причины роста цен разные: неурожай овса, дефицит гречки на рынке. Эксперты отмечают, что значительную роль сыграл рост поставок крупы за границу, который в этом году очень высокий. С сентября 2020 года вывезено около 220 тыс. т гречки – примерно четверть от всего производства.

В Российском зерновом союзе сказали, что большая часть гречки действительно распродана. Только за одну неделю апреля цена на тонну гречки выросла на 2 тыс. рублей. Согласно Росстату, за год гречка в рознице подорожала на 36% до 94,3 руб./кг. В опте 1 кг гречки сейчас стоит 70 рублей.

Минсельхоз России собирается избавляться от дефицита круп, расширяя посевные площади в 2021 году. Ведомство разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку и не видит поводов для паники.

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