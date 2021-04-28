РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 апр. Жильцам дома, пострадавшим от пожара в поселке Торфопредприятие в подмосковном Королеве, выплатят материальную помощь, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ночь с 24 на 25 апреля в поселке Торфопредприятие сгорел жилой дом. В пожаре погиб один человек, без жилья и имущества остались шесть жителей дома, в том числе семья из четырех человек. Сразу же после пожара пострадавшие были размещены в одной из городских гостиниц.

Пострадавшим оказали и первоочередную помощь неравнодушные жители, коллектив городского детского сада, который посещал один из детей, а также благотворительный фонд «Окно в мир», собравший и передавший семье одежду, обувь, постельное белье.

С погорельцами провели встречу сотрудники Королевского управления социальной защиты населения и городского многофункционального центра. Они объяснили пострадавшим, как оформить экстренную социальную помощь в кризисной ситуации, а также как быстро восстановить утраченные документы.

Сразу после оформления необходимых документов будет решен вопрос с выплатой материальной помощи всем пострадавшим от возгорания.