РИАМО - 28 апр. Москва успешно разместила трехлетние облигации 72-го выпуска, стоимость ценных бумаг оценивается на сумму 35 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

Общий объем заявок на покупку составил 79,3 млрд рублей. По результатам аукциона доходность облигаций составила 6,73%.

Объем облигаций 72-го и 73-го выпусков достигает 70 млрд рублей каждый. Проведение первого аукциона по размещению пятилетних облигаций 73-го выпуска запланировали на середину мая. Выпуск зеленых облигаций объемом 70 миллиардов рублей также запланирован на конец мая.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вырученные средства используют для развития инфраструктурных проектов. В частности, планируют реализовать проекты по снижению выбросов в атмосферу вредных веществ от автомобилей.

Кроме того, власти столицы намерены потратить средства на строительство метро и пополнение парка электробусов.