РИАМО - 28 апр. Управляющие компании (УК) считают, что качество содержания жилых домов может ухудшиться после введения поправок в законопроект о госнадзоре, которые предполагают двойные проверки деятельности УК в России, пишет в среду газета «Известия».

Сейчас на долю УК приходится 15% всех жалоб в сфере ЖКХ. Согласно поправкам в законопроект, которые будут рассматривать в Госдуме во втором чтении, теперь надзор за УК будут вести два органа: государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль.

Эксперты считают, что удвоение проверяющих органов может привести к двойным штрафам за одно нарушение и скажется на работе по содержанию дома. Для частных и государственных квартир нужно применять госнадзор, а для муниципальных — соответствующий, так как сейчас они частично дублируют функции друг друга.

В комитете Госдумы подчеркнули, что работа над поправками находится в процессе. Правительство будет внимательно прислушиваться к мнению экспертов.

Также эксперты отмечают, что если в адрес УК приходит штраф, то деньги на него списываются с того же счета, на который жильцы ежемесячно вносят деньги на содержание дома, так средства расходуются нецелевым образом.

Муниципальный контроль предлагают упразднить, а его функции передать местным комитетам по имуществу. Участники рынка должны совместно с правительством выработать правила, которые будут защищать интересы жильцов, но не мешать работе УК.