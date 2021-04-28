РИАМО - 28 апр. На пересечении строящегося участка Северо-Восточной хорды и Лухмановской улицы начались работы по возведению эстакады, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строители проводят буровые работы, бетонируют сваи и ростверки под опоры будущей эстакады», — сказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы ведутся на участке трассы в районе Некрасовка от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем.

Длина этой эстакады составит 380 м. Она является частью проекта по продлению Северо-Восточной хорды до границ с Московской областью. Всего планируют создать и реконструировать около 13 км дорог.

Также в рамках работ появятся путепроводы возле улиц Лухмановской и Маресьева. На Сочинской улице сделают три подземных пешеходных перехода.

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