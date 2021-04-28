РИАМО - 28 апр. С начала этого года специалисты городской Государственной ветеринарной службы столицы свыше 40 раз навестили собак-поводырей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для обследований данных животных работают мобильные спецавтомобили. Ежегодно ветеринары совершают более 200 выездов на дом.

В автомобилях есть все необходимое для проведения обследования собак-поводырей, в том числе для оказания экстренной помощи.

Ветврачи столицы ведут наблюдение за 47 собаками-поводырями. При этом за каждым животным закреплен специалист. Диспансеризацию четвероногих проводят два раза в год.

28 апреля — Международный день собак-поводырей. Его основная цель — привлечь внимание общественности к особенным собакам, которые безотказно и самоотверженно помогают людям-инвалидам, потерявшим зрение.

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