РИАМО - 28 апр. Во время длинных майских выходных офисы «Мои документы» не будут работать только 1 и 9 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В остальное время режим работы центров госуслуг останется неизменным.

Так, жители столицы могут посетить районные центры госуслуг с 8:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ работают с 10:00 до 22:00.

Изменения рабочего графика коснулись сотрудников ГУ МВД России по Москве, которые принимают посетителей в офисах «Мои документы». 4 и 7 мая они будут работать по привычному графику, а с 1 по 3 и с 8 по 10 мая — работать не будут. 30 апреля к ним можно попасть с 9:00 до 15:45.

Кроме того, с 1 по 10 мая закроют читальные залы Главархива.

Президент России Владимир Путин ранее объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими.

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