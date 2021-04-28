РИАМО - 28 апр. Компания Positive Technologies выяснила, что количество хакерских атак на медучреждения увеличилось на 91%, в период пандемии объем данных о пациентах вырос, следовательно, атаковать лечебные организации стало выгоднее, пишет в среду газета «Известия».

Атаки на медицину даже обогнали киберпреступления в финансовой сфере. Когда цифровизация медицины проходила в условиях пандемии в экстренном порядке, могли возникнуть уязвимости в безопасности, считает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

«Ранее из-за слабой информатизации отрасли данная тема была неактуальна для России. Но в связи с ростом коммерческой медицины, информатизации государственных медучреждений, а также стремительным развитием телемедицины на фоне пандемии проблема хакеров в отрасли стала насущной», — сказал руководитель направления аналитики угроз ESET Александр Пирожков.

В 66% случаев для получения доступа к компьютеру мошенники пользовались социальной инженерией и фишингом. И лишь в 21 случаев пользовались непосредственно взломом.

Чаще всего хакеры похищали базы данных, чтобы продать их в даркнете, находили информацию о болезнях знаменитостей и шантажировали их. Базы данных покупают рекламщики и мошенники, чтобы узнать о людях с потенциальными слабостями. Иногда с сайтов клиник с онлайн-оплатой услуг похищали банковские данные.

Эксперты считают, что информационной безопасности (ИБ) больниц и поликлиник нужно уделять больше внимания и финансировать это с стороны государства. Персонал необходимо обучать основам ИБ, чтобы они реже становились жертвами мошенников.

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