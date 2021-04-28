РИАМО - 28 апр. Потенциальным застройщиком проблемного жилого комплекса «Нескучный Home & SPA» на юге столицы может стать Московский фонд защиты прав дольщиков, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

ЖК на 382 квартиры находится на 5-м Донском проезде, д. 21, корп. 6.

«На сегодняшний день в этом жилом комплексе свои квартиры ожидают 70 пострадавших граждан», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Работы на объекте остановили в мае 2018 года в связи с финансовыми трудностями застройщика ООО «Строй-Комплекс». В октябре 2020 года компанию признали банкротом.

В феврале 2021 года объект включили в Единый реестр проблемных объектов, а в апреле 2021 — в «Дорожную карту» проблемных объектов Москвы.

«Дорожная карта» предусматривает строительство ЖК за счет средств нового застройщика путем передачи ему объекта в рамках процедуры банкротства ООО «Строй-Комплекс», — пояснила Пятова.

Потенциальным застройщиком может стать Московский фонд. Окончательное решение о возможности достройки данного объекта за счет средств бюджета города будет принято после заседания совета фонда.