РИАМО - 28 апр. Пробки на дорогах Москвы в среду вечером могут достигнуть 8 баллов из 10 возможных, утром загруженность дорог составляет 4 балла, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Дороги загружены по направлению в центр столицы. Пробки наблюдаются на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на Ярославском шоссе.

Проблем с движением транспорта нет на Звенигородском шоссе, а также на проспекте Маршала Жукова и Мичуринском проспекте.

На столичных дорогах ведутся ремонтные работы. Они могут сказываться на ухудшении ситуации на дорогах мегаполиса.

Утром пробки могут вырасти до 6 баллов, а днем – до 7 баллов.