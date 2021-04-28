РИАМО - 28 апр. Городская для площадка для предпринимателей «Цифровое деловое пространство» одержала победу в номинации «Лучший проект редевелопмента» шестой ежегодной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2020, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2017 года здесь (на площадке «Цифровое деловое пространство» - ред.) прошло порядка 1,5 тыс. мероприятий, которые посетили свыше 210 тыс. человек. Среди них — представители технологических компаний, стартапов, а также инвесторы», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

«Цифровое деловое пространство» стало одним из ключевых элементов развития городского бизнес-климата. Оно дает возможность его участникам привлекать финансирование и находить заказчиков.

В августе 2020 года здание, где размещается площадка, попало в финал европейской премии The Plan Award, получив одобрение экспертов в области архитектуры.