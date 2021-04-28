РИАМО - 28 апр. Автоматически повторяемые переводы теперь можно настроить в благотворительном сервисе на портале mos.ru, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Эта опция, как и сам сервис, появилась по просьбе столичных благотворителей. Новая функция сделает перечисление средств на добрые дела еще удобнее. Если ей воспользоваться, то нужная сумма будет автоматически списываться в выбранный день», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, с момента запуска сервиса в октябре 2020 года горожане направили благотворительным организациям свыше 14,7 тыс. пожертвований. Их средний размер составляет свыше 270 рублей. При этом москвичи сами выбирают, кому хотят помочь.

Сергунина добавила, что партнерами проекта стали уже 40 фондов. Они поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, а также людей с особенностями здоровья, малоимущих и бездомных животных.

Функция автоплатежа может быть настроена только для банковской карты. Если на ней недостаточно денег, то об этом проинформируют в уведомлении.

Пользователям сервиса раз в три месяца направляют отчеты о его работе. В них указывают информацию о количестве и сумме переводов, а также о том, какую сумму получил конкретный фонд.