РИАМО - 28 апр. Воспользоваться государственной услугой «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» в столице можно будет только в онлайн-формате с 29 апреля, ранее ее предоставляли в электронном и бумажном виде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020 году в департамент городского имущества поступило более 250 подобных обращений, более 140 запросов поступило в электронном виде через mos.ru. С 29 апреля подать заявление и получить результат можно будет только онлайн», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Изменить статус помещения из жилого в нежилое и обратно можно за 34 рабочих дня. Кроме того, физическим лицам необходимо предоставить оригиналы документов в центр госуслуг в течение пяти дней после регистрации заявления.

Юридическим лицам и предпринимателям следует обращаться в службу одного окна департамента городского имущества столицы.

Для получения услуги в электронном виде нужна регистрация на портале mos.ru.

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