РИАМО - 28 апр. На ближайших пленарных заседаниях Государственной думы планируется рассмотреть закон, отменяющий уголовное наказание за утерю медработниками наркосодержащих препаратов, передает Федеральное агентство новостей.

Как отмечают авторы, внесенная инициатива направлена на гуманизацию уголовного законодательства.

Как указано в документе, медик может быть освобожден от уголовного наказания в случае, если утеря произошла по неосторожности и не привела к причинению вреда здоровью человека.

При этом факт потери должна зафиксировать специальная комиссия, с согласованием Минздрава и МВД России.

В данный момент максимальное предусмотренное наказание за утерю наркосодержащих препаратов — лишение свободы на срок до 3 лет с запретом занимать определенные должности.