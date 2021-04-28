РИАМО – 28 апр. Дети очень тонко чувствуют настроения родителей, поэтому взрослым необходимо воспринимать экзамены как нечто само собой разумеющееся, а не как катастрофу, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

В этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет по одному расписанию по всей России в очной форме. Основной период начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня.

«Переживания детей и родителей с точки зрения психологии упираются в огромную значимость результатов экзаменов. Поэтому, чтобы не создавать дополнительный стресс, необходимо пересмотреть свои взгляды на экзамены, насколько они граничат с вопросами жизни и смерти. В данном случае родителям необходимо понять самим, что экзамен – не конец света», - сказал Шабшин.

По его словам, надо осознать, что от экзаменов не зависит вся жизнь. Впереди у человека будут и другие испытания.

«Мы, конечно, хотим, чтобы как можно больше вещей в нашей жизни были подконтрольны. Но во многих случаях это невозможно. Мы делаем все, что в наших силах, а дальше – как будет, так и будет. Важно не накручивать себя и ребенка», - отметил Шабшин.

Специалист подчеркнул, что сильные переживания могут вызвать психосоматические расстройства.

Панические атаки: причины страхов и способы борьбы с недугом>>