РИАМО - 28 апр. В Москве и Московской области в среду температура воздуха составит от плюс 8 до 13 градусов, местами возможны осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде возможны небольшие дожди.

Максимальная температура в столице днем составит плюс 9-11 градусов, по области — плюс 8-13 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 55%.

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