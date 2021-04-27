РИАМО - 27 апр. Около станции метро «Охотный ряд» началась репетиция пешего марша водителей военной техники, которая будет представлена на параде в честь Дня Победы, передает корреспондент РИАМО.

Военные прошли строем по Тверской улице до площади перед торговым центром «Охотный ряд». После чего выстроились в колонны.

Вокруг места репетиции собралось много людей, которые хотят посмотреть на водителей.

С 19:00 и до окончания репетиции пешего марша часть станций столичного метрополитена работают только на вход и пересадку.

Также ограничено движение автомобилей по улице Тверская (от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой), по 1-й Тверской-Ямской (от улицы Большой Садовой до улицы Гашека), по Оружейному переулку (от дома №3 строение 1 до улицы Тверской).

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