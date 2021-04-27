РИАМО - 27 апр. Движение на ряде улиц перекроют в столице 23, 24, 27, 29 апреля, а также 4, 7, 8 и 9 мая из-за подготовки к Параду Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Так, 23 и 24 апреля военную технику будут перемещать на ул. Нижние Мневники. Для этого на пути следования колонны с парадной площадки в Алабино во временный парк на улицу Нижние Мневники с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля будет перекрыто движение по маршруту: парадная площадка Алабино; А107 Московское малое кольцо; Минское шоссе; внутренняя сторона МКАД; Рублевское шоссе; ул. Осенняя; Крылатская ул.; ул. Нижние Мневники встречная полоса.

Также 24 апреля с 04:00 до 07:00 движение перекроют на участках:

1-й Силикатный пр-д;

2-й Силикатный пр-д;

3-й Силикатный пр-д;

Звенигородское ш. (в сторону ул. Мневники по встречной полосе);

пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);

ул. Народного Ополчения (от ул. Мневники до Карамышевской наб. по встречной полосе);

Карамышевский мост;

Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);

ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники).

Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.

А с 23 до 25 апреля будет запрещена парковка на следующих участках:

Крылатская ул. от Осенней ул. до ул. Нижние Мневники;

Осенняя ул. от Рублёвского ш. до Крылатской ул.

27 апреля с 21:00 до окончания мероприятия в связи с проведением тренировок с механиками-водителями механизированной колонны (без привлечения военной техники) перекроют участки улиц:

Тверская улица от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Б. Бронной улицы до Б. Садовой улицы;

1-я Тверская-Ямская улица (от Б. Садовой улицы до улицы Гашека);

Оружейный переулок (от д. 3; стр. 1 до Тверской улицы);

Моховая улица (от улицы Воздвиженка до Тверской улицы);

Охотный ряд (от Тверской улицы до улицы Б. Дмитровка);

ул. Б. Никитская (от Моховой улицы до Романова пер.).

Также возможны кратковременные перекрытия движения на Тверском бульваре (от ул. Б. Никитская до Тверской ул.); Страстном бульваре (от Тверской ул. до Нарышкинского пр-да) и Б. Путинковском пер. (от ул. М. Дмитровка до Тверской ул.).

Еще 29 апреля и 4 мая с 17:30 до 20:00; 7 мая и 9 мая с 05:30 до 08:00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки:

Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);

ул. Нижние Мневники – СЗХ (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);

Карамышевский мост;

ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мневники);

пр-т Маршала Жукова (от б-р Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);

ул. Мневники;

Звенигородское ш.;

ул. Красная Пресня;

Баррикадная ул.;

Новинский б-р;

Садовая-Кудринская ул.

Б. Садовая ул.;

Садовая-Триумфальная ул.;

Садовая-Каретная ул.

1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.).

По маршруту следования колонны все парковочные места будут ликвидированы 29, 30 апреля; 4, 5, 7, 8 и 9 мая.

29 апреля и 4 мая с 17:30 до окончания мероприятия и 7 мая с 05:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц:

Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.);

1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека);

Оружейный пер. (от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.);

Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до Тверской ул.);

ул. Охотный ряд;

Театральный пр-д;

ул. Б. Никитская (от ул. Моховая до Романова пер.);

Новая пл.;

Старая пл.;

Китайгородский пр-д;

Москворецкая наб.;

Кремлевская наб.;

Гончарная наб. (от Гончарного проезда);

Котельническая наб.;

Устьинская наб.;

Подгорская наб.;

Б. Москворецкий мост;

М. Москворецкий мост;

Чугунный мост;

Болотная ул.;

Болотная пл.;

Софийская наб.;

Раушская наб.;

Болотная наб.;

Фалеевский пер.;

ул. Балчуг;

Лубочный пер.;

Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);

Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);

1-й Раушский пер.;

2-й Раушский пер.;

ул. Солянка;

Кадашевская наб.;

ул. Петровка (от Театрального пр-да до Дмитровского пер.).

29 апреля и 4 мая с 22:00 до окончания мероприятия и 7 мая с 10:00 до окончания мероприятия перекроют:

Тверской б-р (от Б. Никитской ул. до Тверской ул.);

Страстной б-р (от Тверской ул. до Нарышкинского пр-да);

Б. Путинковский пер. (от ул. М. Дмитровка до Тверской ул.).

А парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29, 30 апреля; 4, 5 ,7, 8 и 9 мая.

29 апреля и 4 мая с 22:30 движение перекроют на участке следования колонны:

Б. Каменный мост;

Боровицкая площадь;

Моховая ул. (от Боровицкой пл. до ул. Воздвиженка);

ул. Воздвиженка;

ул. Новый Арбат;

Новинский б-р;

Садовая-Кудринская ул.;

Б. Садовая ул.;

Садовая-Триумфальная ул.;

Садовая-Каретная ул.;

1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.)

Движение будет открыто по мере прохождения колонны.

Обращаем внимание водителей; что парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29, 30 апреля и 4, 5 мая.

29 апреля и 4 мая с 22:30 до окончания мероприятия и 7 мая с 10:00 до окончания мероприятия перекроют следующие участки:

Б. Каменный мост;

Боровицкая пл.;

Моховая ул. (от Боровицкой пл. до ул. Воздвиженка);

ул. Воздвиженка;

ул. Новый Арбат;

Новинский б-р;

Садовая-Кудринская ул.;

Б. Садовая ул.;

Садовая-Триумфальная ул.;

Садовая-Каретная ул.;

1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

Баррикадная ул.;

ул. Красная Пресня;

Звенигородское ш.;

ул. Мневники;

пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);

Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);

ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);

Карамышевский мост;

ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники).

29, 30 апреля и 4, 5, 7, 8 ,9 мая на всех участках перекрытий будет запрещена парковка.

9 мая состоится торжественное празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим с 5:30 до окончания мероприятия закроют для проезда:

Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.);

1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека);

Оружейный пер. (от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.);

Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до ул. Тверской ул.);

ул. Охотный ряд;

Театральный пр-д;

ул. Б. Никитская (от Моховой ул. до Романова пер.);

Новая пл.;

Старая пл.;

Китайгородский пр-д;

Москворецкая наб.;

Кремлевская наб.;

Гончарная наб. (от Гончарного пр-да);

Котельническая наб.;

Устьинская наб.;

Подгорская наб.;

Б. Москворецкий мост;

М. Москворецкий мост;

Чугунный мост;

Болотная ул.;

Болотная пл.;

Софийская наб.;

Раушская наб.;

Болотная наб.;

Фалеевский пер.;

ул. Балчуг;

Лубочный пер.;

Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);

Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);

1-й Раушский пер.;

2-й Раушский пер.;

ул. Солянка;

Кадашевская наб.;

Пречистенская наб. (от Соймоновского пр-да до Б. Каменного моста);

ул. Петровка (от Театрального пр-да до Дмитровского пер.).

7, 8 и 9 мая на всех участках перекрытий будет запрещена парковка.

9 мая с 10:00 до окончания мероприятия перекроют движение по следующим улицам:

Б. Каменный мост;

Боровицкая пл.;

ул. Воздвиженка;

ул. Новый Арбат;

Новинский б-р;

Страстной б-р;

Тверской б-р;

ул. Баррикадная;

ул. Красная Пресня;

ул. Садовая-Кудринская;

Б. Садовая ул.;

Садовая-Триумфальная ул.;

Садовая-Каретная ул.;

Триумфальная пл.;

1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

Звенигородское ш.;

ул. Мневники;

пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);

Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мнвники в сторону ул. Мневники);

ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);

Карамышевский мост;

ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мневники);

ул. Петровка (от Театрального пр-да до ул. Каретный Ряд);

ул. Рождественка (от Театрального пр-да до Пушечной ул.);

ул. Б. Полянка (от Якиманской наб. до ул. Б. Якиманка);

ул. Б. Якиманка (от ул. Б. Полянка до Садового кольца);

ул. Б. Дмитровка (от Страстного б-ра до Театрального пр-да).

Перекрытия будут сняты по мере прохождения техники.

Парковочные места на всех участках перекрытий будут недоступны с 7 до 9 мая.

9 мая военную технику будут перемещать с парадной площадки в Алабино на ул. Нижние Мневники. Для этого на пути следования колонны с 15:00 до 18:00 будет перекрыто движение по маршруту: ул. Нижние Мневники; Крылатская ул.; ул. Осенняя; Рублевское шоссе; МКАД; Минское шоссе; А107 Московское малое кольцо; парадная площадка Алабино.

9 мая с 15:00 движение перекроют на следующих участках:

Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);

ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);

Карамышевский мост;

ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники);

пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);

Звенигородское ш.;

3-й Силикатный пр-д;

2-й Силикатный пр-д;

1-й Силикатный пр-д;

Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.

Обращаем внимание водителей; что 8, 9, 10 мая будет запрещена парковка на следующих участках:

Крылатская ул. от Осенней ул. до ул. Нижние Мнёвники;

Осенняя ул. от Рублевского ш. до Крылатской ул.

ЦОДД просит водителей и пассажиров городского транспорта заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями на едином транспортном портале.

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