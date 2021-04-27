РИАМО - 27 апр. Движение на ряде улиц перекроют в столице 23, 24, 27, 29 апреля, а также 4, 7, 8 и 9 мая из-за подготовки к Параду Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Так, 23 и 24 апреля военную технику будут перемещать на ул. Нижние Мневники. Для этого на пути следования колонны с парадной площадки в Алабино во временный парк на улицу Нижние Мневники с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля будет перекрыто движение по маршруту: парадная площадка Алабино; А107 Московское малое кольцо; Минское шоссе; внутренняя сторона МКАД; Рублевское шоссе; ул. Осенняя; Крылатская ул.; ул. Нижние Мневники встречная полоса.
Также 24 апреля с 04:00 до 07:00 движение перекроют на участках:
1-й Силикатный пр-д;
2-й Силикатный пр-д;
3-й Силикатный пр-д;
Звенигородское ш. (в сторону ул. Мневники по встречной полосе);
пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
ул. Народного Ополчения (от ул. Мневники до Карамышевской наб. по встречной полосе);
Карамышевский мост;
Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);
ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники).
Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.
А с 23 до 25 апреля будет запрещена парковка на следующих участках:
Крылатская ул. от Осенней ул. до ул. Нижние Мневники;
Осенняя ул. от Рублёвского ш. до Крылатской ул.
27 апреля с 21:00 до окончания мероприятия в связи с проведением тренировок с механиками-водителями механизированной колонны (без привлечения военной техники) перекроют участки улиц:
Тверская улица от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Б. Бронной улицы до Б. Садовой улицы;
1-я Тверская-Ямская улица (от Б. Садовой улицы до улицы Гашека);
Оружейный переулок (от д. 3; стр. 1 до Тверской улицы);
Моховая улица (от улицы Воздвиженка до Тверской улицы);
Охотный ряд (от Тверской улицы до улицы Б. Дмитровка);
ул. Б. Никитская (от Моховой улицы до Романова пер.).
Также возможны кратковременные перекрытия движения на Тверском бульваре (от ул. Б. Никитская до Тверской ул.); Страстном бульваре (от Тверской ул. до Нарышкинского пр-да) и Б. Путинковском пер. (от ул. М. Дмитровка до Тверской ул.).
Еще 29 апреля и 4 мая с 17:30 до 20:00; 7 мая и 9 мая с 05:30 до 08:00 на маршруте следования колонны будут перекрыты следующие участки:
Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);
ул. Нижние Мневники – СЗХ (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);
Карамышевский мост;
ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мневники);
пр-т Маршала Жукова (от б-р Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
ул. Мневники;
Звенигородское ш.;
ул. Красная Пресня;
Баррикадная ул.;
Новинский б-р;
Садовая-Кудринская ул.
Б. Садовая ул.;
Садовая-Триумфальная ул.;
Садовая-Каретная ул.
1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.).
По маршруту следования колонны все парковочные места будут ликвидированы 29, 30 апреля; 4, 5, 7, 8 и 9 мая.
29 апреля и 4 мая с 17:30 до окончания мероприятия и 7 мая с 05:30 до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц:
Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.);
1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека);
Оружейный пер. (от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.);
Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до Тверской ул.);
ул. Охотный ряд;
Театральный пр-д;
ул. Б. Никитская (от ул. Моховая до Романова пер.);
Новая пл.;
Старая пл.;
Китайгородский пр-д;
Москворецкая наб.;
Кремлевская наб.;
Гончарная наб. (от Гончарного проезда);
Котельническая наб.;
Устьинская наб.;
Подгорская наб.;
Б. Москворецкий мост;
М. Москворецкий мост;
Чугунный мост;
Болотная ул.;
Болотная пл.;
Софийская наб.;
Раушская наб.;
Болотная наб.;
Фалеевский пер.;
ул. Балчуг;
Лубочный пер.;
Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
1-й Раушский пер.;
2-й Раушский пер.;
ул. Солянка;
Кадашевская наб.;
ул. Петровка (от Театрального пр-да до Дмитровского пер.).
29 апреля и 4 мая с 22:00 до окончания мероприятия и 7 мая с 10:00 до окончания мероприятия перекроют:
Тверской б-р (от Б. Никитской ул. до Тверской ул.);
Страстной б-р (от Тверской ул. до Нарышкинского пр-да);
Б. Путинковский пер. (от ул. М. Дмитровка до Тверской ул.).
А парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29, 30 апреля; 4, 5 ,7, 8 и 9 мая.
29 апреля и 4 мая с 22:30 движение перекроют на участке следования колонны:
Б. Каменный мост;
Боровицкая площадь;
Моховая ул. (от Боровицкой пл. до ул. Воздвиженка);
ул. Воздвиженка;
ул. Новый Арбат;
Новинский б-р;
Садовая-Кудринская ул.;
Б. Садовая ул.;
Садовая-Триумфальная ул.;
Садовая-Каретная ул.;
1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.)
Движение будет открыто по мере прохождения колонны.
Обращаем внимание водителей; что парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29, 30 апреля и 4, 5 мая.
29 апреля и 4 мая с 22:30 до окончания мероприятия и 7 мая с 10:00 до окончания мероприятия перекроют следующие участки:
Б. Каменный мост;
Боровицкая пл.;
Моховая ул. (от Боровицкой пл. до ул. Воздвиженка);
ул. Воздвиженка;
ул. Новый Арбат;
Новинский б-р;
Садовая-Кудринская ул.;
Б. Садовая ул.;
Садовая-Триумфальная ул.;
Садовая-Каретная ул.;
1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
Баррикадная ул.;
ул. Красная Пресня;
Звенигородское ш.;
ул. Мневники;
пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);
ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);
Карамышевский мост;
ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники).
29, 30 апреля и 4, 5, 7, 8 ,9 мая на всех участках перекрытий будет запрещена парковка.
9 мая состоится торжественное празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим с 5:30 до окончания мероприятия закроют для проезда:
Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.);
1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека);
Оружейный пер. (от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.);
Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до ул. Тверской ул.);
ул. Охотный ряд;
Театральный пр-д;
ул. Б. Никитская (от Моховой ул. до Романова пер.);
Новая пл.;
Старая пл.;
Китайгородский пр-д;
Москворецкая наб.;
Кремлевская наб.;
Гончарная наб. (от Гончарного пр-да);
Котельническая наб.;
Устьинская наб.;
Подгорская наб.;
Б. Москворецкий мост;
М. Москворецкий мост;
Чугунный мост;
Болотная ул.;
Болотная пл.;
Софийская наб.;
Раушская наб.;
Болотная наб.;
Фалеевский пер.;
ул. Балчуг;
Лубочный пер.;
Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
1-й Раушский пер.;
2-й Раушский пер.;
ул. Солянка;
Кадашевская наб.;
Пречистенская наб. (от Соймоновского пр-да до Б. Каменного моста);
ул. Петровка (от Театрального пр-да до Дмитровского пер.).
7, 8 и 9 мая на всех участках перекрытий будет запрещена парковка.
9 мая с 10:00 до окончания мероприятия перекроют движение по следующим улицам:
Б. Каменный мост;
Боровицкая пл.;
ул. Воздвиженка;
ул. Новый Арбат;
Новинский б-р;
Страстной б-р;
Тверской б-р;
ул. Баррикадная;
ул. Красная Пресня;
ул. Садовая-Кудринская;
Б. Садовая ул.;
Садовая-Триумфальная ул.;
Садовая-Каретная ул.;
Триумфальная пл.;
1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
Звенигородское ш.;
ул. Мневники;
пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мнвники в сторону ул. Мневники);
ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);
Карамышевский мост;
ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мневники);
ул. Петровка (от Театрального пр-да до ул. Каретный Ряд);
ул. Рождественка (от Театрального пр-да до Пушечной ул.);
ул. Б. Полянка (от Якиманской наб. до ул. Б. Якиманка);
ул. Б. Якиманка (от ул. Б. Полянка до Садового кольца);
ул. Б. Дмитровка (от Страстного б-ра до Театрального пр-да).
Перекрытия будут сняты по мере прохождения техники.
Парковочные места на всех участках перекрытий будут недоступны с 7 до 9 мая.
9 мая военную технику будут перемещать с парадной площадки в Алабино на ул. Нижние Мневники. Для этого на пути следования колонны с 15:00 до 18:00 будет перекрыто движение по маршруту: ул. Нижние Мневники; Крылатская ул.; ул. Осенняя; Рублевское шоссе; МКАД; Минское шоссе; А107 Московское малое кольцо; парадная площадка Алабино.
9 мая с 15:00 движение перекроют на следующих участках:
Крылатская ул. (от Рублевского ш. до ул. Нижние Мневники в сторону ул. Мневники);
ул. Нижние Мневники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники);
Карамышевский мост;
ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мневники в сторону ул. Мневники);
пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
Звенигородское ш.;
3-й Силикатный пр-д;
2-й Силикатный пр-д;
1-й Силикатный пр-д;
Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.
Обращаем внимание водителей; что 8, 9, 10 мая будет запрещена парковка на следующих участках:
Крылатская ул. от Осенней ул. до ул. Нижние Мнёвники;
Осенняя ул. от Рублевского ш. до Крылатской ул.
ЦОДД просит водителей и пассажиров городского транспорта заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями на едином транспортном портале.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии