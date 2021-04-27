РИАМО - 27 апр. Завершено расследование уголовного дела в отношении дознавателя отделения дознания отдела МВД России по Южнопортовому району Москвы, который обвиняется в препятствовании производству, фальсификации доказательств и даче ложных показаний в суде, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, в период с апреля по май 2020 года сотрудник фиктивно составил протоколы трех следственных действий, подписал их и приобщил к уголовному делу, которое находилось у него в производстве. В действительности эти действия не производились, что подтвердили участники в ходе текущего расследования.

Следствием установлено, что фигурант опасался привлечения к уголовной ответственности, и чтобы сокрыть преступление дал ложные показания в суде. Нарушения выявили сотрудники прокуратуры Москвы.

Также в ходе предварительного следствия бывший дознаватель оказывал давление на одного свидетеля, запретив ему рассказывать следователю столичного СК о факте его якобы участия в качестве понятого.

Следователи выстроили последовательную и грамотную тактику, провели большой объем процессуальных действий. Под давлением доказательств, бывший сотрудник полиции признал свою вину в ходе допроса и дал подробные изобличающие себя показания.