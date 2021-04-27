РИАМО - 27 апр. Во всех муниципалитетах Подмосковья будут установлены датчики контроля качества воздуха, а количество надзорных мероприятий будет увеличено втрое, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«На сегодняшний день в муниципальных образованиях установлено уже 85 стационарных сигнальных постов, совершают рейды четыре мобильных лаборатории. Благодаря этому, уже удалось выявить 93 предприятия, нарушившие законодательство об охране атмосферного воздуха, сумма штрафов составила почти 2 млн рублей», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что работа в данном направлении будет активизироваться далее. Для создания тотальной системы мониторинга нужно установить не менее 300 стационарных постов контроля.

Разин отметил, что также есть планы по созданию службы, которая, основываясь на данных с постов, в течение 24 часов будет устанавливать нарушителей и работать круглые сутки.

В Подмосковье за состоянием воздуха наблюдают круглые сутки по восьми загрязняющим веществам, среди которых оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, метан, аммиак, сероводород, формальдегид, взвешенные частицы. Если число жалоб увеличивается проводятся выезды мобильных лабораторий, направленные на обнаружение источников загрязнения.

Во время выездов под анализ попадают концентрации 20 загрязняющих веществ. После этого итоги замеров попадают в Центр управления регионом с целью принять оперативное решение в работе эконадзора.

На текущий момент 20 предприятий Подмосковья модернизируют производства для того, чтобы снизить уровень выбросов в атмосферу. Среди компаний - крупные производства: Щуровский завод «ЛафаржХолсим», ОАО «Москокс», ООО «ФрешКофе» и другие

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев посвятил часть традиционного обращения к гражданам Подмосковья вопросам экологии. В частности, он коснулся развития экомониторинга и контроля качества воздуха.