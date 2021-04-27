РИАМО - 27 апр. Профессор «Федерального центра мозга и нейротехнологий» доктор медицинских наук Анна Боголепова и руководитель АНО ДПО «Мастерская заботы» Елена Кузнецова рассказали, как отличить нормальную забывчивость у пожилых людей от деменции, сообщает aif.ru.

По словам экспертов, если человек старше 50 лет забывает, куда положил очки или пульт, как называется какая-то вещь или как кого-то зовут, то это нормально. Но если забывчивость начинает мешать выполнению привычных действий, с которыми человек всегда справлялся «на автомате», то стоит насторожиться. Выяснение одного и того же вопроса по несколько раз тоже тревожный признак, но не такой критичный.

Намного опаснее, если человек начинает с трудом принимать решения, например, не может выбрать, куда сначала пойти – в магазин или поликлинику. Если человек теряет ориентацию в пространстве и времени и не понимает куда и когда идет, то это уже явные симптомы деменции.

Если ранее общительный человек замкнулся в себе, то также стоит насторожиться. Если пожилой человек кладет вещи в неподходящие места, например, колбасу в комод, а украшения в холодильник, то к врачу нужно идти незамедлительно. Любые значительные изменения черт характера в противоположную сторону могут быть признаками деменции.

Эта болезнь даже на раннем этапе с большим трудом поддается лечению, но схожие симптомы имеют и смертельные заболевания мозга, поэтому при появлении подозрений лучше обращаться к врачу. Есть излечимые виды деменции, которые вызваны алкоголизмом, бактериями, поражающими мозг или дефицитом веществ в организме.