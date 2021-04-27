РИАМО - 27 апр. Раменский городской суд Московской области приговорил Станислава Решетняка (блогера Reeflay) к 6 годам заключения в колонии строгого режима за смерть его подруги, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В суде установлено, что в ночь на 2 декабря блогер транслировал в сеть совместное распитие спиртного с подругой и ее знакомой. В ходе ссоры Решетняк стал избивать потерпевшую по голове и телу, она хваталась за провода, уронила оборудование и сорвала прямой эфир. От этого он разозлился еще больше, в очередной раз избил ее и выставил из дома в неотапливаемую бойлерную практически в одном нижнем белье.

Затем блогер возобновил прямой эфир и рассказал о недостойном поведении потерпевшей. По просьбе зрителей он открыл бойлерную, где увидел подругу без сознания.

«Потерпевшая умерла до приезда врачей от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы», - говорится в сообщении.

Информация о беременности девушки, которая ходила в сети не подтвердилась.

Суд согласился с заключением прокуратуры и приговорил фигуранта к 6 годам строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.