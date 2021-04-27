РИАМО - 27 апр. Российский рок-музыкант, поэт, композитор, телеведущий Игорь (Гарик) Сукачев подарил Сергиево-Посадскому государственному историко-художественному музею-заповеднику редкую фарфоровую фигурку девочки с завода в Вербилках, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фигурку выполнил скульптор Валентин Никонов на фарфоровом заводе «Мануфактуры Гарднер в Вербилках» для подарочного набора к альбому Гарика Сукачева «246». Их было изготовлено всего 100 штук.

Экспонат представят комиссии, которая оценит его художественное значение для культурного наследия России.

Завод по производству фарфоровых изделий в Вербилках в Талдомском городском округе Подмосковья имеет более чем двухвековую историю и знаменит по всему миру. Ее изысканные сервизы и чайные пары, восстановленные по образцам XIX века, кофейные чашечки, конфетницы и фруктовницы, блюда, вазы и статуэтки получают массу наград и признания.