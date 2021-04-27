РИАМО - 27 апр. Заявку АО «Алтегра» на осуществление деятельности в подмосковной особой экономической зоне «Дубна» одобрили, фирма будет заниматься производством лекарств, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Алтегра» займется разработкой технологий производства дженериков без патента и инновационных лекарств, которые запатентуют в форме порошков для приготовления растворов.

«Планируемый объем инвестиций в проект – не менее 365 млн рублей. В компании будут трудоустроены более 85 человек», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Филиал принадлежит отечественной фармкомпании «АлФарма», которая зарекомендовала себя, как надежный производитель по всей стране. Совместно с ведущими экспертами в области микробиологии, клинической фармакологии и другими специалистами в антибиотикотерапии корпорация проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области изыскания новых перспективных антибиотиков.

Преимуществом дженериком считается их эффективность при низкой стоимости по сравнению с аналогами. Организация производства в Дубне должно увеличить доступность аналогов западных препаратов для населения, в том числе дорогостоящих.