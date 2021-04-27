РИАМО - 27 апр. В Подмосковье в 2021 году решили запустить программу расселения старого и ветхого жилья с заменой на современное и комфортное, пилотный проект начнется в третьем квартале, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте глобальной программы реновации старого жилья в Подмосковье в 2021 году во время обращения к местным жителям во вторник. Глава региона подчеркнул, что жить в ветхих домах в XXI веке непозволительно и жилищные условия многих людей нужно кардинально улучшить.

«Это новый подход к улучшению жилищных условий, это переселение из ветхого и аварийного, это, прежде всего, обозначение критериев тех объектов, которые будут подлежать сносу и переселению, то есть бараки, старые хрущевки, малоэтажки военных лет постройки и, безусловно, это мнение тех, кого переселяют в новое и комфортное жилье», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она рассказала, что в министерстве готовят большие пакеты документов – мастерпланы, в которых до мельчайших подробностей будет описано, какой это будет дом, с каким фасадом, коридорами, кухнями и остальным обустройством.

По ее словам, очень важно не только построить жилье, но и обеспечить его социальной инфраструктурой. Так как это будет уже внебюджетное финансирование, то застройщики будут получать работу через конкурсы и аукционы.

«Стартовать будем в третьем квартале уже этого года. Пилот начнется, с голосования и обсуждения этих вопросов с жителями. И только после этого уже конкретные какие-то территории мы обозначим и вынесем их на аукцион», - заключила Федотова.

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