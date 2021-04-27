РИАМО - 27 апр. Регистрация работающих в Подмосковье компаний на территории региона даст ресурсы для развития экономики и обеспечения перемен, сообщил заместитель председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жук.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Он отметил, что все работающие на той или иной территории компании должны быть зарегистрированы там же.

«Это позволит ощутимо пополнять бюджет, а значит, добиваться перемен в разных сферах. Экономика дает ресурс и для перемен, и для развития. Наша задача – продолжать ее дальше двигать. Для этого необходимо вести диалог с предпринимателями, встречать их, как желанных гостей. У нас действует довольно много мер поддержки, и они дают результат», - сказал Жук.

По его словам, за год в Подмосковье появилось 1,5 тыс. новых предприятий, что принесло бюджету 8 млрд рублей.