РИАМО - 27 апр. Председатель столичного парламента Алексей Шапошников отметил, что Мосгордума продолжит актуализировать городское законодательство, так как реализация послания президента РФ Владимира Путина предполагает принятие новых стандартов в сфере социальной политики, сообщает пресс-служба городского парламента.

В День российского парламентаризма в Санкт-Петербурге прошел Совет законодателей РФ, на котором был обозначен вектор реализации послания президента Федеральному Собранию. Шапошников отметил, что общая работа законодателей всех уровней нацелена на один результат – улучшение качества жизни человека, развитие и процветание страны.

«Задача по повышению качества жизни россиян во многом будет зависеть от действий региональных команд. Реализация послания президента РФ предполагает принятие новых стандартов в сфере социальной политики, и столичный парламент продолжит работу по актуализации городского законодательства», — сказал Шапошников.

Он напомнил, что, по словам президента, сбережение народа, поддержка детства, молодежи, семьи, развитие здравоохранения – высшие национальные приоритеты. Шапошников подчеркнул, что опыт Москвы может стать ориентиром в этих вопросах. Например, в этом году соцрасходы в Москве составят порядка 1,8 трлн рублей.

Шапошников добавил, что также важен вопрос борьбы с пандемией. Опыт Москвы уже стал примером для мировых мегаполисов. В столице налажена эффективная работа системы здравоохранения, оперативно развертывали госпитали, медики самоотверженно боролись с распространением инфекции. Благодаря вакцинации от Covid-19 к осени может сформироваться коллективный иммунитет.

Председатель столичного парламента также отметил, что Москва является единственным российским городом, который включен в Европейскую систему мониторинга качества воздуха. Результаты измерений качества воздуха становятся обоснованием для проверок компаний, которые могут нарушить природоохранное законодательство.

Шапошников подчеркнул, что в Москве и Подмосковье создают единую систему экомониторинга. Одновременно ведется совместная законотворческая работа. Так, одна из последних инициатив – борьба с несанкционированным сбросом мусора. Депутаты столичного и областного парламентов предлагают внести соответствующие поправки в КоАП РФ.