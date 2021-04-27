РИАМО - 27 апр. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в заседании Совета законодателей России, который прошел во вторник - в День российского парламентаризма, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание провели сопредседатели Совета – председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Главной темой стало обсуждение задач по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.

«Совет законодателей – это эффективная площадка по обмену опытом, выработке совместных решений тех задач, которые перед нами поставил президент. Это, конечно, поддержка наших социально незащищенных слоев, создание комфортных условий для жителей – чтобы рядом с домом были садики, школы, поликлиники, парки, но с обязательным условием: решать где, что и как строить только с учетом мнения самих жителей», - отметил Брынцалов.

Он подчеркнул, что в Московской области многие проекты проходят через голосование на портале «Добродел». Через инициативное бюджетирование – жители активно вовлечены в развитие своих городов, принимают участие в голосованиях.

Брынцалов добавил, что реализация значительной части положений послания зависит от соответствующих законодательных изменений. Московская областная дума со своим планом определится уже к середине мая.

«Документ будет включать в себя как законопроекты, так и мероприятия по темам и вопросам, обозначенным в задачах и инициативах президента. И отдельный блок – совместный с правительством области и органами местного самоуправления действий», – отметил он.

С членами Совета законодателей встретился и президент страны Владимир Путин. Он обратил внимание на важность парламентского контроля тех объектов и проектов, которые направлены на комплексное и сбалансированное развитие.