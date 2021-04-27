РИАМО - 27 апр. Необходимость позитивных изменений для жителей после непростого 2020 года является приоритетной задачей для развития Подмосковья, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям. Глава региона рассказал о достижениях региона и планах на 2021 год.

«Прошлый год был очень непростым, пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни Подмосковья. Совместными усилиями всех уровней и ветвей власти и благодаря поддержке федерального центра нам удалось выйти из того сложного периода с относительно небольшими потерями», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что тем не менее экономика региона ощутимо пострадала – бюджет недополучил порядка 50 млрд рублей. Еще 60 млрд рублей было направлено на борьбу с пандемией.

«Такие значительные, можно сказать, небывалые и незапланированные траты в прошлом году требуют от нас в году текущем принципиально новых подходов: перемены, позитивные изменения должны быть заметны и ощутимы для наших граждан. Социальная адресная поддержка, развитие современной и доступной медицины и образования, забота об экологии, постоянный диалог с бизнесом – это ключевые темы, которые затронул губернатор и которым в области традиционно уделяется внимание», - подчеркнул Брынцалов.

По его словам, задачей для властей всех уровней является создание условий для постоянного развития по всем направлениям.